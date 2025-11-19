Бундесвер будет помогать немецкой полиции в борьбе с БПЛА

Германские вооруженные силы будут помогать полиции в борьбе с беспилотниками. Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт представил проект закона о защите воздушного пространства Германии от БПЛА. Закон предусматривает привлечение бундесвера к такой борьбе в случае необходимости.

Германская полиция и спецслужбы почти ежедневно сообщают о подозрительных БПЛА на территории страны, в том числе над военными объектами. Подготовленный германским МВД закон предусматривает меры дополнительного наблюдения за воздушным пространством. Предполагается, что бундесвер предоставит оборудование для обнаружения беспилотников и защиты от них (прежде всего — устройства, которые глушат их сигнал и тем самым позволяют создать барьер против них). В исключительных случаях военные получат право сбивать БПЛА.

«Стопроцентной защиты от беспилотников, особенно запущенных с территории страны, в ближайшее время ожидать не стоит»,— отметил при этом министр обороны Германии Борис Писториус.

Яна Рождественская