Spiegel: Германия расследует пролеты БПЛА над военными объектами

В Германии зафиксировали пролеты дронов над важными объектами критической инфраструктуры в северном городе Киль. Немецкие власти начали расследование, сообщает Spiegel со ссылкой на внутреннюю служебную записку правительства.

По данным издания, 25 сентября два небольших БПЛА «зависли» над заводской территорией компании Thyssenkrupp, работающей с ВМС ФРГ. Вскоре после этого «комбинированную систему беспилотников» заметили над университетской больницей, после чего аналогичная группа дронов пролетела над береговой электростанцией и Кильским каналом. Кроме того, дроны пролетели над зданием парламента и нефтеперерабатывающим заводом в Хайде, который снабжает аэропорт Гамбурга.

Как отмечается в служебной записке, полиция города заметила, что БПЛА летели «параллельными курсами», по-видимому, для точного осмотра наземных объектов. Согласно документу, облет больших участков Кильского канала осуществлялся с востока на запад. Кроме того, дроны видели в земле Мекленбург—Передняя Померания — в частности, над базой Бундесвера в городе Заниц и над командованием ВМС в городе-порту Росток. В том же порту БПЛА были 29 сентября. Власти установили, что это были крупные квадрокоптеры весом более 2,5 кг.

10 сентября Польша заявила, что границу страны нарушили 19 БПЛА. Польские власти заявили, что дроны были российскими. 23 сентября аэропорты Копенгагена и Осло вынужденно приостанавливали работу в связи с обнаружением БПЛА.

Подробности — в материале «Ъ» «Неопознанные летающие дроны».