«Критически важно собрать собственную доказательную базу»

В ночь на 25 ноября Новороссийск пережил атаку беспилотников, которую губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев впоследствии назвал одной из самых массированных и продолжительных для региона. В результате налета БПЛА в городе пострадали не менее 80 квартир и десятки частных домов. Рабочие группы продолжают устанавливать ущерб путем поквартирных обходов, районные администрации принимают от граждан документы для выплаты компенсаций. Адвокат и управляющий партнер адвокатского бюро «Правовой статус» Алексей Иванов пояснил «Ъ-Новороссийск», какие действия необходимо предпринять горожанам для скорейшей компенсации ущерба.

Фото: предоставлено автором Алексей Иванов

«В ситуации, когда администрация Новороссийска еще не озвучила конкретные размеры компенсаций, пострадавшим от недавних инцидентов важно понимать общий механизм и действовать проактивно. Выплаты действительно осуществляются в рамках мер социальной поддержки, и их объем определяется региональными властями по результатам оценки ущерба. Задержка с публикацией цифр, как правило, связана с незавершенной работой межведомственных комиссий, которые проводят обследование поврежденных объектов.

На практике первое и обязательное действие — это не ожидание комиссии, а обращение в правоохранительные органы. Необходимо вызвать наряд полиции для фиксации самого факта происшествия и получить на руки документ — талон-уведомление или копию объяснения. Этот протокол станет основным доказательством причинно-следственной связи между событием и нанесенным ущербом.

Параллельно критически важно самостоятельно собрать собственную доказательную базу. Фотографии и видео повреждений до начала любого ремонта, список испорченного имущества, контакты свидетелей — все это ляжет в основу требований пострадавших. Официальный акт комиссии администрации — важный, но не единственный документ. Нередки случаи, когда его выводы не отражают полную картину, и здесь материалы пострадавших станут решающим аргументом.

Основываясь на практике Краснодарского края в аналогичных ситуациях, можно ожидать, что помощь будет состоять из двух частей: фиксированной единовременной выплаты на первоначальные нужды и компенсации за ремонт, рассчитываемой по итогам оценки. Окончательная сумма напрямую зависит от того, насколько полно пострадавшие задокументируют убытки.

Если процесс затягивается или вы считаете оценку ущерба заниженной, не стоит ограничиваться пассивным ожиданием. Дальнейшие шаги — это письменные обращения в администрацию, при бездействии — жалоба в прокуратуру, и, как наиболее эффективный механизм — обращение в суд с исковым заявлением. При наличии независимой экспертизы и правильно собранных доказательств суды чаще всего встают на сторону пострадавших.

Главный вывод для граждан: их права на компенсацию реализуются не автоматически, а в результате их собственных активных и грамотных действий. Фиксация, сбор документов и готовность отстаивать свою позицию — вот что определяет итоговый размер и сроки получения помощи. Активная позиция и хорошая доказательная база спасают значительно надежнее, чем ожидание автоматических решений».