Московская компания хочет подать иск к винодельне «Поместье Голубицкое»

Московская компания «Гермес Регион» подала уведомление о намерении обратиться в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением о признании винодельни «Поместье Голубицкое» банкротом. Соответствующая информация размещена в системе «СПАРК-Интерфакс», обратил внимание РБК Краснодар.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», «Поместье Голубицкое» зарегистрировано в Темрюкском районе в 2016 году и специализируется на производстве винодельческой продукции. Генеральным директором предприятия числится Артем Гаркуша. С 2017 года актив входит в Novabev Group (ранее Beluga Group). По итогам 2024 года компания отчиталась о чистой прибыли в 239,1 млн руб. при выручке 946,2 млн руб.; площадь собственных виноградников, по данным официального сайта, составляет 231 га.

«Гермес Регион» действует с 2019 года и занимается автомобильными грузоперевозками. Бенефициаром компании указан Александр Алехов. В 2024 году организация получила 2,8 млн руб. чистой прибыли при выручке 4,6 млрд руб.

Вячеслав Рыжков