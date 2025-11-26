Аглая Тарасова получила три года условно за контрабанду наркотиков

Домодедовский городской суд вынес приговор по делу о контрабанде наркотиков против актрисы Аглаи Тарасовой. Ей назначили три года лишения свободы условно и штраф 200 тыс. руб. за попытку провезти жидкость для вейпа с маслом каннабиса через аэропорт Домодедово. Об этом сообщил корреспондент «Ъ» из зала суда.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Аглая Тарасова

Госпожу Тарасову задержали 28 августа при прохождении таможни в Домодедово. При осмотре багажа у нее обнаружили электронную сигарету с жидкостью, в которой содержалось масло каннабиса. Масса наркотических веществ составила 0,38 грамма. 3 сентября актрисе предъявили обвинения, ей назначили запрет определенных действий.

Гособвинение просило для подсудимой 3,5 года условно. Защита настаивала на штрафе для актрисы. Аглая Тарасова признала вину и заявила, что не знала точного состава жидкости для вейпа. В ходе последнего слова она назвала свое дело «нелепой и трагической случайностью» и попросила суд «дать ей шанс и позволить вернуться к любимому делу».

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Аглая Тарасова исполнила роль подсудимой».

Никита Черненко