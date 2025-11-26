Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Актрисе Аглае Тарасовой запросили 3,5 года условно за контрабанду наркотиков

Гособвинение попросило Домодедовский городской суд назначить 3,5 года условного лишения свободы актрисе Аглае Тарасовой. Ее обвиняют в контрабанде наркотических веществ за провоз электронной сигареты с маслом каннабиса. Об этом сообщил корреспондент «Ъ» из зала суда.

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Защита госпожи Тарасовой попросила суд назначить штраф подсудимой. «Произойди это не в аэропорту, в городе Домодедово, то ей бы грозила только административная ответственность. <…> Я полагаю, что имеются все условия применить более мягкое наказание, такое как штраф»,— сказал адвокат. Он отметил, что сигарету госпоже Тарасовой подарил знакомый предприниматель.

Актрису задержали 28 августа в аэропорту Домодедово, куда она прилетела из Тель-Авива. В ее багаже сотрудники таможни обнаружили электронную сигарету с маслом каннабиса. Масса наркотических веществ достигла 0,38 грамма. 3 сентября против госпожи Тарасовой возбудили дело, суд назначил ей запрет определенных действий.

Аглая Тарасова признала вину. Она заявила, что совершила большую ошибку и что не знала точного состава жидкости для вейпа. На заседании также стало известно, что актриса пожертвовала 200 тыс. руб. в благотворительный фонд «Защити детей от наркотиков».

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Аглая Тарасова исполнила роль подсудимой».

Никита Черненко

