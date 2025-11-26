Аглая Тарасова заявила, что не знала точного состава жидкости для вейпа

Обвиняемая в контрабанде наркотиков актриса Аглая Тарасова не знала, что именно было в вейпе, с которым ее задержали на таможне. Об этом она заявила на заседании суда. По словам актрисы, вейп ей подарил знакомый из Израиля в 2022 году.

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Аглая Тарасова

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

«Вейп в начале 2022 года мне подарил знакомый израильский предприниматель, который занимается фармакологией. Он рассылал их своим друзьям на пробу перед запуском в производство»,— сказала актриса (цитата по «РИА Новости»). По словам госпожи Тарасовой, она знала, что жидкость в вейпе состоит из полностью растительных компонентов. Она догадывалась, что в ней могут быть «незначительные каннабисные значения», ведь в Израиле каннабис разрешен. Актриса добавила, что полностью признает свою вину и раскаивается.

Аглаю Тарасову задержали 28 августа в аэропорту «Домодедово». При досмотре у 31-летней артистки нашли вейп, внутри которого находилось 0,38 грамма масла каннабиса. По факту случившегося возбудили уголовное дело по ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов). На заседании 5 ноября Аглая Тарасова признала свою вину. Актрисе запрещено покидать место жительства ночью и пользоваться средствами связи, кроме вызова экстренных служб. Сегодня прокурор запросил для нее 3 года 6 месяцев условно.

