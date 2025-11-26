Каллас назвала обоснованными опасения Бельгии по плану конфискации активов РФ

Глава дипслужбы Евросоюза Кая Каллас признала, что опасения Бельгии по вопросу экспроприации замороженных российских активов «абсолютно законны». По ее словам, страна представляет свои интересы в этом вопросе, поскольку большая часть активов заморожена в бельгийском банке Euroclear.

«Я думаю, все (страны ЕС.— “Ъ”) за столом переговоров слушают и стараются снизить эти риски, (понять.— “Ъ”) как можно их разделить между всеми, все заявляют о солидарности в отношении Бельгии»,— сказала Кая Каллас на пресс-конференции после консультаций глав МИД ЕС по Украине. Трансляция велась на YouTube-канале DRM News.

После начала специальной военной операции на Украине страны ЕС и G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов России примерно на €300 млрд. Около €200 из них находятся в бельгийском депозитарии Euroclear.

17 ноября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила ЕС использовать доходы от активов на погашение кредита Украины от стран G7 в размере €45 млрд. Сейчас европейские страны могут распоряжаться только процентами, которые генерируют активы РФ. Глава депозитария Валери Урбен заявила, что не исключает обращения в суд, если ЕС будет принуждать Euroclear к конфискации российских активов.