Еврокомиссия предложила Евросоюзу три варианта использования активов России

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отправила письмо членам Евросоюза с предложениями по выдаче кредита Украине. Reuters со ссылкой на текст письма сообщил, что направленное предложение включает три сценария, один из которых предполагает использование доходов от замороженных активов России.

В письме госпожа фон дер Ляйен предложила государствам-членам ЕС финансировать Украину с помощью грантов. Среди вариантов она упомянула кредит с «ограниченным регрессом», риски по нему распределяются между всеми участниками. Он будет финансироваться за счет заимствований Евросоюза на финансовых рынках. Последний вариант — кредит с ограниченным регрессом, привязанный «к остаткам денежных средств на иммобилизованных активах», передает содержание письма Reuters.

В приложенном к письму документе утверждается, что недостаток финансовой помощи Украине в 2026-2027 годах «очень значителен». Поэтому госпожа фон дер Ляйен призвала страны ЕС принять решение быстро — до саммита блока 18-19 декабря. Предложенные варианты «могут служить промежуточными решениями» до принятия долгосрочного бюджета ЕС, отмечается в документе. Речь идет о проекте Многолетней финансовой структуры (MFF) на 2028-2034 годы.

13 ноября ЕК направила Украине последние €4,1 млрд по программе ERA Loans (погашение задолженности происходит за счет доходов от российских активов). По словам еврокомиссара по экономике Валдиса Домбровскиса, вся выделенная на ERA Loans сумма уже исчерпана. Также Еврокомиссия выделила €1,9 млрд на основе грантового механизма Ukraine Facility.

В феврале 2022 года страны Запада заморозили €190 млрд российских активов. Иностранные государства могут распоряжаться лишь процентами, которые генерируют российские активы, но не самими средствами. Доходы от этих активов направляются на погашение кредита, который страны G7 предоставили Украине. Всего программа G7 по выдаче кредитов Украине включает €45 млрд.