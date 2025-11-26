Задержанного в Сочи фигуранта дела о госизмене осудили на 10 лет колонии строгого режима

Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд вынес приговор по делу Александра Ушакова, которого обвиняли в публичном оправдании терроризма, попытке участия в деятельности запрещенной организации «Русский добровольческий корпус» (РДК; организация признана террористической и запрещена на территории РФ) и приготовлении к государственной измене. Об этом сообщила пресс-служба Южного окружного военного суда.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, весной 2024 года фигурант Ушаков, находясь дома в Санкт-Петербурге, публиковал в интернете комментарии, в которых положительно отзывался о деятельности запрещенной организации. Далее, по версии следствия, он намеревался присоединиться к организации и принять участие в боевых действиях. В августе Ушаков, вступив в переписку с представителем объединения, заполнил анкету с личными и биометрическими данными, после чего получил указание выехать в Грузию для дальнейших инструкций.

26 августа он был задержан в сочинском аэропорту при прохождении паспортного контроля. Суд признал его виновным и назначил 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима, при этом первые три года Ушаков должен провести в тюрьме.

Приговор не вступил в силу и может быть обжалован в Апелляционном военном суде.

Вячеслав Рыжков