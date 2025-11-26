Юрий Бурлачко рассказал о введении в федеральное законодательство понятия «клон винограда»

Комитет Законодательного собрания Краснодарского края по развитию АПК обсудил возможность законодательного закрепления понятия «клон винограда» и механизмов развития клоновой селекции. Заседание под председательством Сергея Орленко прошло с участием депутата Госдумы Дмитрия Лоцманова, представителей Минсельхоза региона, научного сообщества и отраслевых предприятий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: kubzsk.ru Фото: kubzsk.ru

По словам Сергея Орленко, клоновая селекция может стать одним из ключевых инструментов повышения эффективности виноградарства. Он отметил, что в крае сформирован стабильный рынок собственных саженцев винограда, а курс на импортозамещение развивается поступательно. Вопрос был дополнительно рассмотрен в конце октября на заседании Совета законодателей под руководством спикера ЗСК Юрия Бурлачко.

Дмитрий Лоцманов подчеркнул, что дальнейшее развитие виноградарства и виноделия остается приоритетной темой в Госдуме. По его словам, продвижение соответствующих поправок потребует аргументированной позиции, основанной на консенсусе органов власти, научного сообщества и производителей. Это необходимо для формирования предложения, которое будет направлено в федеральное Минсельхоз.

Участники совещания обсудили особенности возделывания отдельных сортов винограда в различных природных условиях и значение селекционной работы для расширения ассортимента винодельческой продукции.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что адаптация законодательства к запросам АПК имеет ключевое значение. Введение в федеральную нормативную базу понятия «клон винограда», по его словам, позволит ускорить выведение новых сортов, повысить эффективность работы хозяйств и обеспечить производство саженцев сортов, наиболее востребованных рынком. Он напомнил, что предприятия края, в частности питомник агрофирмы «Южная» на Тамани, ежегодно производят более 5,5 млн саженцев, что подтверждает потенциал региональной селекции.

Вячеслав Рыжков