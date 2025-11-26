Туристы забронировали более 45% номеров в отелях Новороссийска на декабрь

Объем бронирований в средствах размещения Новороссийска на первый месяц зимы, согласно предварительным данным, составляет 45%. Об этом «Ъ-Новороссийск» сообщили в городском управлении курортов и туризма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Бороненко Фото: Максим Бороненко

По данным управления курортов Новороссийска, на январь номерной фонд санаторно-курортного и гостиничного комплекса забронирован на 37,5%, а на февраль — на 26,5%. Начальник управления Лариса Григорьян подчеркнула, что текущий показатель может отличаться от фактического объема на отчетную дату, так как анализ проводился без учета прямых бронирований и бронирований «на коротком уведомлении».

На новогодних праздниках в период с 31 декабря по 11 января Новороссийск планирует принять около 30 тыс. туристов, о чем заявили в управлении курортов. Некоторые гостиницы и объекты санаторно-курортной отрасли готовят пакетные предложения для отдыхающих в преддверии праздников.

В зимний период, по словам Ларисы Григорьян, в Новороссийске пользуются популярностью объекты туристского показа и локальные мероприятия, проводящиеся на их базе. В том числе, гостей из других регионов привлекают памятники Великой Отечественной войны, энотуризм и активные виды отдыха.

В управлении курортов и туризма Новороссийска подчеркнули, что сейчас в Краснодарском крае нет деления на зимний и летний отдых, а также межсезонье. Регион принимает туристов круглый год.

София Моисеенко