Денис Паслер прокомментировал конфликты между школьниками и учителями

Во время прямой линии губернатора Свердловской области Дениса Паслера спросили про конфликтные ситуации, которые возникают в регионе.

«Я и за педагогов, и за детей. Мы должны найти взаимопонимание на всех уровнях»,— заявил губернатор. По словам главы региона, уважение к учителям должно прививаться детям в семье, так как от педагогов зависит, каким общество и экономика будут в будущем.

«У педагогов сложная задача — воспитывать молодежь будущего. Мы должны все вместе делать, чтобы педагоги имели возможности работать спокойно. Про ситуации, которые возникают, — диалог поколений особенный и должен строиться на уважении. Уважение к педагогам должно закладываться в семье»,— заявил Денис Паслер.

Напомним, накануне стало известно, что в школе №52 в Екатеринбурге учитель физики подрался с учеником 7-го класса. Ранее в Екатеринбурге осудили за рукоприкладство другого учителя физики, который работал в школе №123. Суд назначил ему исправительные работы.

Мария Игнатова