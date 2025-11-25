Екатеринбургская школа начала расследование после драки учителя с семиклассником

В школе №52 в Екатеринбурге учитель физики подрался с учеником 7-го класса. Как рассказали «Ъ-Урал» в пресс-службе городской администрации, учитель толкнул ученика, тот упал, после чего педагог пытался увести за руку ученика в кабинет заместителя директора, но школьник вырвался и ушел домой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: социальные сети Фото: социальные сети

«Учитель объясняет свои действия тем, что ученик зашел в класс и матерился. Свои действия педагог не оправдывает, свою вину признает»,— прокомментировали «Ъ-Урал» в мэрии. Ситуацию уже взял на контроль директор школы, началось внутреннее расследование.

Ранее в Екатеринбурге осудили за рукоприкладство другого учителя физики. В школе №123 25-летний преподаватель Сергей Перминов поругался с восьмиклассником, который матерился и вел себя грубо по отношению к учителю. Не выдержав, учитель кинул ручку, которая рикошетом попала в школьника. Восьмиклассник продолжал игнорировать замечания преподавателя, тогда Сергей Перминов применил к нему силу и отвел его в кабинет директора. Суд назначил ему исправительные работы.

В поддержку педагога выступала свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова. А митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений призвал наказывать школьников по ст. 20.1 КоАП (хулиганство) за агрессию к учителям.

Артем Путилов, Мария Игнатова