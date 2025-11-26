RTA проанализировал расходы застройщиков на рекламу в Telegram на 1,5 мрд рублей

Диджитал-агентство RTA проанализировало массив данных МТС Spy Service о результатах рекламных кампаний в TG Ads более 239 компаний-девелоперов в период с апреля 2024 по июнь 2025 года.

Фото: ru.freepik.com

База данных о рекламе застройщиков содержит результаты 8 миллиардов показов рекламных объявлений на общую сумму свыше 1,5 миллиардов рублей. Выяснилось, что с начала 2025 года девелоперы на четверть реже стали использовать свои Telegram каналы, как посадочную страницу для рекламы.

Чаще всего реклама девелоперов показывается в Telegram-каналах, связанных с тематикой игр, экономики и в личных блогах – на эти три категории приходится почти 45% всех показов (21,3% + 13,8% + 9,3%, соответственно). При этом на категории, которые устойчиво генерируют больше всего результатов, а именно «Интерьер и строительство», «Бизнес» и «Природа», приходится лишь 6,9% от общего числа показов.

“Интересно, что Telegram-боты, как посадочные страницы для рекламы, остаются нишевым инструментом – количество показов, приходящихся на этот инструмент лидогенерации едва достигает 1%”, – отмечает CEO RTA, Михаил Белобородов.

Результатом анализа более 6,5 тысяч рекламных объявлений стало выявление самых успешных связок текстов в объявлениях: «квартиры в Москве», «бизнес-класс» и «старты продаж». «Квартиры бизнес-класса» – стабильно получает наибольший отклик аудитории Telegram.

“Девелоперы переходят к визуалам: уже в декабре 2024 года четверть рекламных показов содержала фото, каждый десятый показ – объявление с видео. Сейчас фотографии есть почти в половине рекламных показов, тогда как доля показов объявлений с видео по-прежнему около 10%”, – приводит данные CEO RTA, Михаил Белобородов.