Ж/д линия «Сочи — Красная Поляна» готова к переходу на беспилотный режим
Участок пути между Сочи и Красной Поляной практически готов к внедрению полноценного беспилотного движения. Инфраструктура уже соответствует необходимым требованиям, а дополнительные вложения оцениваются как минимальные, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя генерального директора по техническому развитию АО «Трансмашхолдинг» Михаила Рожкова.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Экпсерт отметил, что логично сделать беспилотным и железнодорожный шаттл, соединяющий Адлер и федеральную территорию Сириус. На указанной территории, подчеркнул господин Рожков, можно развивать и водородные транспортные технологии.
В августе 2024 года РЖД вышли на новый уровень автоматизации: на Московском центральном кольце запустили «Ласточку» с третьим уровнем автономности — машинист остается в кабине, но поезд движется в автоматическом режиме. Полностью беспилотная версия, по планам, появится на МЦК в 2026 году.
Технологии автономного управления станут частью и будущей ВСМ «Москва — Санкт-Петербург», о чем ранее сообщал глава РЖД Олег Белозеров.