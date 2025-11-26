Ж/д линия «Сочи — Красная Поляна» готова к переходу на беспилотный режим

Участок пути между Сочи и Красной Поляной практически готов к внедрению полноценного беспилотного движения. Инфраструктура уже соответствует необходимым требованиям, а дополнительные вложения оцениваются как минимальные, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя генерального директора по техническому развитию АО «Трансмашхолдинг» Михаила Рожкова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Экпсерт отметил, что логично сделать беспилотным и железнодорожный шаттл, соединяющий Адлер и федеральную территорию Сириус. На указанной территории, подчеркнул господин Рожков, можно развивать и водородные транспортные технологии.

В августе 2024 года РЖД вышли на новый уровень автоматизации: на Московском центральном кольце запустили «Ласточку» с третьим уровнем автономности — машинист остается в кабине, но поезд движется в автоматическом режиме. Полностью беспилотная версия, по планам, появится на МЦК в 2026 году.

Технологии автономного управления станут частью и будущей ВСМ «Москва — Санкт-Петербург», о чем ранее сообщал глава РЖД Олег Белозеров.

Анна Гречко