Поврежденные при атаке БПЛА детсады в Туапсе частично восстановили работу

Два детских сада в Туапсе, пострадавшие в результате атаки беспилотников, вновь начали принимать воспитанников. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

По данным ведомства, детский сад №41 «Ивушка» полностью восстановил деятельность: 26 ноября учреждение работало в штатном режиме и приняло всех воспитанников на полный день. Накануне сотрудники завершили уборку территории и привели площадку в надлежащее состояние.

В детском саду №40 «Дюймовочка» завершается замена поврежденного остекления. Как ранее уточнялось, 26 ноября учреждение функционирует в режиме кратковременного пребывания — в этот день его посетили 25 детей. Полноценная работа детсада должна возобновиться 27 ноября.

В региональном оперштабе напомнили, что дежурные силы ПВО за последние сутки перехватили и уничтожили 249 украинских беспилотников самолетного типа над территорией России. Из них 116 были ликвидированы над акваторией Черного моря, 76 — над Краснодарским краем, еще четыре — над Азовским морем.

Ранее сообщалось, что в ночь на 25 ноября в Краснодарском крае была отражена одна из самых массированных атак БПЛА. В результате пострадали девять человек, повреждены частные и многоквартирные дома в ряде муниципалитетов, включая Новороссийск, Краснодар, Геленджик, Туапсинский округ, а также Динский и Павловский районы.

Мария Удовик