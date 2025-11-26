В Абинске продают производственный комплекс полимерных труб за 81 млн рублей

Производственный комплекс полимерных труб ООО «Абинстрой» в Краснодарском крае выставили на торги с начальной ценой в 81,3 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На продажу выставлен производственный комплекс полного цикла по изготовлению полимерных труб диаметром от 20 до 500 миллиметров для газопроводов. Оборудование китайского производства расположено в Абинске на улице Тургенева, дом 105.

Заявки на участие принимаются с 25 ноября 2025 года по 13 января 2026 года. Для участия необходимо внести задаток в размере 10 процентов от начальной стоимости. Шаг торгов установлен в размере 5 процентов от стартовой цены.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Абинстрой» зарегистрировано в 2019 году в Абинске Краснодарского края. Основной вид деятельности — строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Учредитель — Сергей Асадов. За 2023 год убыток компании составляет — 74,9 млн руб., выручка — 86,4 млн руб.

Аукцион состоится 16 января 2026 года в 10:00 по московскому времени на торговой площадке «Фабрикант».

Арбитражный суд Краснодарского края решением от 3 октября 2024 года признал ООО «Абинстрой» несостоятельным по заявлению самого предприятия.

Первоначально конкурсным управляющим был назначен Валерий Макаров из Москвы, член Ассоциации саморегулируемой организации арбитражных управляющих Центрального федерального округа. Позднее определением суда от 20 октября 2025 года его сменил Алексей Болдаков, также представитель той же организации.

Процедура конкурсного производства продлена до 17 декабря 2025 года определением суда от 15 октября 2025 года.

По данным «Ъ-Юг», с предприятия взыскали авансы за неисполненные контракты по строительству объектов газоснабжения на общую сумму 500 млн руб. В качестве заказчиков работ выступали структуры «Газпрома» в Краснодарском крае.

