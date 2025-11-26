На Азов пришлось 80% пассажироперевозок на судах «Валдай» в 2025 году

На маршруты, связывающие Азов и Ростов-на-Дону, пришлось 80% всех пассажироперевозок, осуществленных СПК «Дон». Об этом во время пресс-конференции в ТАСС Юг рассказал директор судоходной пассажирской компании Герман Лопаткин.

Семикаракорск занял второе место по популярности, продемонстрировав заметное увеличение числа пассажиров.

В 2025 году компания впервые добавила в свою маршрутную сеть станицу Романовскую, создав самый длинный маршрут (285 км), который соединяет Азов и самый удаленный населенный пункт.

В этом году также был запущен рейс в станицу Старочеркасскую. По мнению специалистов, уже в 2026 году данное направление может стать самым востребованным у пассажиров, превзойдя по объему пассажиропотока направление на Азов.

Наталья Белоштейн