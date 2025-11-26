ЛДПР поддержала маркетплейсы в споре с банками

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий обвинил банковский сектор в картельном сговоре и заявил, что либерал-демократы поддерживают основательницу Wildberries Татьяну Ким в споре с банками.

«Группа организаций, занимающих фактически монопольную позицию, начинает "душить" другой крупный бизнес, грамотно прикрывая свою позицию заботой о государстве»,— написал глава ЛДПР в Telegram-канале.

Леонид Слуцкий предложил посмотреть на Ozon и Wildberries как на площадки, формирующие спрос и предложение. «Миллионы людей покупают товары по более низким ценам, тем самым экономя свой семейный бюджет. — подчеркнул лидер либерал-демократов. — Сотни тысяч предпринимателей продают товар, в этой схеме тысячи рабочих мест». Глава ЛДПР задается вопросом: «Какой плюс — эту систему ломать?».

Председатель передал позицию всей партии: давление на маркетплейсы не даст позитивного эффекта. «Интересы банков не должны быть выше интересов людей»,— постулировал Леонид Слуцкий.

Ранее в защиту маркетплейсов выступил руководитель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Он заявил о заинтересованности россиян в сохранении высокого уровня конкуренции. Письмо с изложением своей позиции лидер эсеров направил главе Центробанка Эльвире Набиуллиной.

Как банки и маркетплейсы поспорили о конкуренции: хронология, мнения, последствия.

Степан Мельчаков