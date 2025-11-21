Банки и маркетплейсы поспорили о конкуренции: хронология, мнения, последствия

Руководители пяти крупнейших банков направили обращение в Госдуму с предложением запретить онлайн-площадкам инвестировать в промоакции и устанавливать разные цены для держателей разных карт. Маркетплейсы считают инициативу абсурдной. По их мнению, кредитные организации пытаются нерыночным путем ограничить конкуренцию. Как конфликт банков и маркетплейсов выходит на новый уровень — в подборке «Ъ».





Начало июля. Сбербанк обратил внимание ЦБ на растущее присутствие дочерних банков цифровых платформ — «Озон», Wildberries & Russ, «Яндекс» — и наличие у них регуляторного арбитража. Зампред Сбербанка Тарас Скворцов отметил, что некоторые из этих банков «деньги привлекают, а кредитуют очень элегантно с других активов». Таким образом они обходят макропруденциальные лимиты.

Конец июля. Президент Владимир Путин подписал закон «О платформенной экономике», который ввел новые правила для маркетплейсов, включая проверку продавцов и запрет на продажу запрещенных товаров, но не затронул напрямую вопросы скидок и финансовых услуг.

Сентябрь. Глава ВТБ Андрей Костин предложил отнести банки крупных маркетплейсов к системообразующим, поскольку по охвату клиентуры они «значительно превосходят и ВТБ, и Альфа-банк». Он также отметил, что закон приняли «в достаточно сыром виде».

8 октября. Совет федерации рекомендовал правительству внести в закон поправки, обеспечивающие равные условия для всех продавцов и покупателей, а также закрепить принцип единой цены на товары независимо от выбранного способа оплаты.

28 октября. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина впервые публично высказала позицию регулятора — скидки при оплате картами банков маркетплейсов несправедливы. Она заявила: «Скидки не являются скрытой формой эмиссии, а вот скрытой формой конкурентной борьбы — являются».

13 ноября. СМИ сообщили, что Ozon и Wildberries не пришли к единому мнению по участию банков в бонусных программах и формирования цены в зависимости от способа оплаты.

18 ноября. Центральный банк выступил за запрет маркетплейсам открывать собственные банки, регулятор считает это нарушением закона о защите конкуренции.

20 ноября. Главы пяти крупнейших банков — Сбербанк, ВТБ, Т-банк, Альфа-банк, Совкомбанк — направили письмо в Госдуму с предложением законодательно запретить маркетплейсам прямые скидки и вкладывать средства в снижение цен, а также установить, что цена товара не должна зависеть от способа оплаты. Заявления банков и маркетплейсов По мнению госпожи Набиуллиной, стоимость товара не должна зависеть от способа оплаты. Глава ЦБ назвала подобную схему «манипуляцией».

Ozon отметил, что скидки «выполняют важную социальную функцию».

В Wildberries назвали позицию ЦБ «абсурдной». В компании заявили, что запрет скидок приведет к удорожанию товаров для миллионов россиян. На заявление глава Сбербанка Wildberries ответили, что скидка не является доходом и не может облагаться налогом.

Председатель совета директоров Сбербанка Герман Греф заявил, что маркетплейсы недоплатили 1,5 трлн руб. налогов из-за системы скидок, поскольку «вся система скидок производится за счет государства и банков». По его словам, сейчас маркетплейсы не урегулированы, поэтому находятся вне конкуренции, особенно в вопросе налогов.

В пресс-службе «Wildberries & Russ» в ответ на слова главы Сбербанка заявили, что скидка не является доходом торговой площадки, а потому не может облагаться налогами.