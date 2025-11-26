Миронов в письме к Набиуллиной вступился за маркетплейсы

Попытки финансовых организаций добиться отмены скидок на маркетплейсах приведут к подавлению конкуренции и ухудшению качества жизни россиян. Об этом заявил лидер думской фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов в письме к главе Банка России Эльвире Набиуллиной. Содержание письма приводят «Известия».

Россияне — наиболее заинтересованная в сохранении высокого уровня конкуренции сторона, убежден Сергей Миронов. Он подчеркнул, что благодаря скидкам и акциям миллионы потребителей получают доступ к широкому ассортименту товаров по доступным ценам. Это особенно важно «в условиях ограничения реальных доходов населения и роста издержек для домохозяйств», добавил господин Миронов.

Он призвал Центробанк разработать сбалансированные и прозрачные правила конкуренции в отрасли, которые обеспечили бы защиту прав потребителей и устойчивость финансовой системы. Помимо этого он попросил госпожу Набиуллину проанализировать потенциальные последствия односторонних предложений крупнейших банков по ограничению скидок на маркетплейсах.

«Конкуренция встала банковскому лобби поперек горла», — уверен Сергей Миронов. Он призвал ЦБ в этом вопросе ориентироваться прежде всего на интересы потребителей.

Как банки и маркетплейсы поспорили о конкуренции: хронология, мнения, последствия.