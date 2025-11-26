Полиция установила личность неизвестного, выстрелившего в ребенка в Туапсе

В Туапсе сотрудники полиции установили личность мужчины, который, предположительно, выстрелил в девятилетнего ребенка из пневматического оружия. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

23 ноября в дежурную часть полиции поступило сообщение от жительницы Туапсе, которая заявила, что во дворе дома по улице Шаумяна неизвестный выстрелил в ее девятилетнего сына из пневматического оружия. В результате произошедшего ребенка госпитализировали.

Подозреваемым оказался 64-летний местный житель. Его доставили в отдел полиции для разбирательства, при личном досмотре сотрудники полиции обнаружили у него пистолет, который изъяли и направили на баллистическую экспертизу. Сейчас проводится проверка, по результатам которой примут процессуальное решение, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Алина Зорина