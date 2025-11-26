Движение по Тургеневскому мосту в Краснодаре ограничат на три дня

С 27 по 29 ноября на Тургеневском мосту в Краснодаре введут временные ограничения движения транспорта. Меры связаны с демонтажем железобетонных балок на полосе, ведущей из Адыгеи в краевую столицу. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Кратковременные перекрытия будут действовать с 27 по 29 ноября с 7:00 до 19:00, продолжительностью по десять минут. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности водителей и строителей. Автовладельцев призывают планировать маршрут заранее и учитывать возможные задержки.

Капитальный ремонт правой стороны Тургеневского моста при движении из Краснодара в Адыгею завершается. По отремонтированной части уже запущено движение транспорта. В ходе работ специалисты демонтировали и заменили 75 старых балок, установили вдоль тротуара 555 метров парапетного ограждения и перила.

Реконструкция Тургеневского моста проводится в рамках масштабной программы «25/35», принятой по инициативе губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Согласно контракту, все работы должны завершиться до конца августа 2026 года.

Алина Зорина