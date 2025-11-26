В Ростове День открытых дверей в ВТБ посетили более 300 студентов

Более 300 студентов вузов и ссузов Ростовской области посетили День открытых дверей банка ВТБ. Мероприятие состоялось в атриуме центрального офиса банка в Ростове-на-Дону и затронуло тему построения карьеры в финансовой сфере.



Студентам рассказали о перспективах в этой отрасли, разобрали несколько ежедневных задач сотрудников финансового сектора. Представители банка провели для учащихся тематический квиз, цель которого — взаимодействие в команде.

Молодые люди также пообщались с HR-специалистами. Победители получили ценные призы, каждому участнику вручили сувениры с символикой ВТБ.