В Крыму построят новый блок на Таврической ТЭС
Главгосэкспертиза дала положительное заключение на проект возведения третьего энергоблока Таврической ТЭС в Крыму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомств.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
После завершения строительства мощность электростанции достигнет 723 МВт, что выведет её на лидирующие позиции среди энергообъектов полуострова. Тепловая мощность для внутренних потребностей составит 21,5 Гкалч, а годовая выработка превысит 6,5 тыс. часов.
Застройщиком выступает Внешнеэкономическое объединение Технопромэкспорт. Газ для работы нового блока будет поступать по магистральному газопроводу из Краснодарского края.
Проектная документация включает газотурбинную и паротурбинную установки, котел-утилизатор, вспомогательные системы, 60-м дымовую трубу и трансформаторный узел.
Как отметил представитель Главгосэкспертизы России, главный эксперт проекта Андрей Булахтин, станция относится к особо опасным и технически сложным объектам, поэтому документация разрабатывалась с учетом геологических и метеорологических условий площадки.