В Крыму построят новый блок на Таврической ТЭС

Главгосэкспертиза дала положительное заключение на проект возведения третьего энергоблока Таврической ТЭС в Крыму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомств.

После завершения строительства мощность электростанции достигнет 723 МВт, что выведет её на лидирующие позиции среди энергообъектов полуострова. Тепловая мощность для внутренних потребностей составит 21,5 Гкалч, а годовая выработка превысит 6,5 тыс. часов.

Застройщиком выступает Внешнеэкономическое объединение Технопромэкспорт. Газ для работы нового блока будет поступать по магистральному газопроводу из Краснодарского края.

Проектная документация включает газотурбинную и паротурбинную установки, котел-утилизатор, вспомогательные системы, 60-м дымовую трубу и трансформаторный узел.

Как отметил представитель Главгосэкспертизы России, главный эксперт проекта Андрей Булахтин, станция относится к особо опасным и технически сложным объектам, поэтому документация разрабатывалась с учетом геологических и метеорологических условий площадки.

Анна Гречко