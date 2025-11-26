Суд оставил в силе приговор разведчику за передачу Украине данных о технике

Апелляционный военный суд во Власихе признал законным приговор Михаилу Комкову, которого осудили на 14 лет колонии за передачу украинской разведке данных о технике Черноморского флота ВМФ России в акватории Новороссийска. Судебный акт оставлен без изменения, сообщает «РИА Новости».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В июне Южный окружной военный суд приговорил фигуранта к 14 годам колонии строгого режима. Его признали виновным по статьям о государственной измене и призывах к осуществлению террористической деятельности.

По материалам дела, в июне 2024 года Михаил Комков начал переписку с представителем главного управления разведки Минобороны Украины. По заданию он сфотографировал и записал на видео ограждения и территорию воинских частей в Новороссийске, а также определил место базирования кораблей Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Собрав информацию о расположении военно-морской техники Черноморского флота в акватории Новороссийска, он передал ее представителю украинской разведки.

Кроме того, в марте 2024 года Комков разместил в сети комментарий под публикацией о запрещенной в России террористической организации, оправдывающий ее деятельность.

Анна Гречко