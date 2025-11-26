Заболеваемость ВИЧ на Кубани с начала года упала на 11%

В Краснодарском крае за десять месяцев 2025 года зарегистрировано 1 564 новых случая ВИЧ-инфекции, что на 11,7% ниже показателей аналогичного периода прошлого года. Как сообщили в краевом Центре профилактики и борьбы со СПИД, в 2024 году было выявлено 1 738 случаев заболевания, пишет Бизнес ФМ Краснодар.

Основная доля новых пациентов приходится на граждан в возрасте 40–49 лет (38,1%), далее следуют группы 30–39 лет (26,7%) и старше 50 лет (22,4%). На молодежь 20–29 лет пришлось 9,7% выявлений, на подростков и детей до 20 лет — 1,5%.

За отчетный период обследование на ВИЧ прошли 28,3% жителей региона — на 42,5 тыс. человек больше, чем годом ранее. Всего выполнено 1,72 млн исследований.

На 1 ноября 2025 года под диспансерным наблюдением находились 25 074 пациента, что составляет 99,1% всех зарегистрированных случаев. Антиретровирусную терапию получают 89,3% нуждающихся — против 86,3% годом ранее.

