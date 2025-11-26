Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Суд назначил нового арбитражного управляющего «Башкиравтодора»

Владимир Добрышкин, член Ассоциации арбитражных управляющих Центрального федерального округа, назначен временным управляющим банкротящегося АО «Башкиравтодор». Такое решение принял арбитражный суд Башкирии.

Господин Добрышкин — третий управляющий с начала дела о банкротстве крупнейшего дорожно-строительного подрядчика Башкирии. С мая 2024-го по июль нынешнего года этот пост принадлежал Александру Путинцеву из ассоциации «Содружество». В середине лета исполнение обязанностей сначала временного, а затем и конкурсного управляющего перешло к члену «Центра финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса» Олегу Рыкусу. В начале сентября суд апелляционной инстанции отменил конкурсное производство, а спустя две недели отстранил господина Рыкуса с должности. В числе причин последнего суд указал возможную аффилированность с кредиторами «Башкиравтодора».

Кроме Владимира Добрышкина, претендентами на пост временного управляющего были Михаил Вахнин из СРО «Эгида» и Гульнара Загидуллина из СРО «Правосознание».

Следующее заседание по делу о несостоятельности «Башкиравтодора» состоится 2 декабря.

Идэль Гумеров