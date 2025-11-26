Суд назначил нового арбитражного управляющего «Башкиравтодора»

Владимир Добрышкин, член Ассоциации арбитражных управляющих Центрального федерального округа, назначен временным управляющим банкротящегося АО «Башкиравтодор». Такое решение принял арбитражный суд Башкирии.

Господин Добрышкин — третий управляющий с начала дела о банкротстве крупнейшего дорожно-строительного подрядчика Башкирии. С мая 2024-го по июль нынешнего года этот пост принадлежал Александру Путинцеву из ассоциации «Содружество». В середине лета исполнение обязанностей сначала временного, а затем и конкурсного управляющего перешло к члену «Центра финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса» Олегу Рыкусу. В начале сентября суд апелляционной инстанции отменил конкурсное производство, а спустя две недели отстранил господина Рыкуса с должности. В числе причин последнего суд указал возможную аффилированность с кредиторами «Башкиравтодора».

Кроме Владимира Добрышкина, претендентами на пост временного управляющего были Михаил Вахнин из СРО «Эгида» и Гульнара Загидуллина из СРО «Правосознание».

Следующее заседание по делу о несостоятельности «Башкиравтодора» состоится 2 декабря.

Идэль Гумеров