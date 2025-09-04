Апелляционный суд отменил решение о банкротстве «Башкиравтодора»

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение арбитражного суда Башкирии о начале конкурсного производства в отношении АО «Башкиравтодор» и признании компании банкротом, сообщили «Ъ-Уфа» информированные источники. По данным картотеки арбитражный дел, принято новое решение, однако резолютивная и мотивировочная части решения в картотеке арбитражных дел не опубликованы.

Крупнейший дорожно-строительный подрядчик Башкирии признан банкротом 24 июля, конкурсным управляющим был назначен член ААУ «Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса» Олег Рыкус. С решением не согласились сам должник, его акционеры в лице министерства земельных и имущественных отношений Башкирии и АО «Региональный фонд», исполняющий обязанности гендиректора Александр Ликомаскин, а также ПАО «Сбербанк», ООО «Битум» и республиканская прокуратура.

Что сподвигло суд апелляционной инстанции отменить решение, неизвестно. По данным «Ъ-Уфа», в отношении «Башкиравтодора» возобновлено наблюдение, а временным управляющим назначен все тот же Олег Рыкус.

Идэль Гумеров