Суд определился с кандидатами на временного управляющего «Башкиравтодора»

Арбитражный суд Башкирии 21 ноября выберет временного управляющего АО «Башкиравтодор». Из определения в картотеке арбитражных дел следует, что среди кандидатов — московские арбитражные управляющие Михаил Вахнин (член Ассоциации арбитражных управляющих «Эгида»), Владимир Добрышкин (член Ассоциации арбитражных управляющих Центрального федерального округа«), а также Гульнара Загидуллина из Елабуги (представляет Союз арбитражных управляющих «Правосознание»).

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

До заседания управления ФСБ и Росреестра должны предоставить суду сведения о допуске кандидатов к государственной тайне.

АО «Башкиравтодор» является крупнейшим дорожно-строительным подрядчиком Башкирии, принадлежит республике. Весной прошлого года в компании введено наблюдение, временным управляющим до июля этого года был Александр Путинцев, член ААУ «Содружество». 16 июля он отстранен от исполнения обязанностей, 24 июля на его место назначен Олег Рыкус, член «Центра финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса». В тот же день арбитражный суд Башкирии признал «Башкиравтодор» банкротом, а Олега Рыкуса назначил исполняющим обязанности конкурсного управляющего. 3 сентября решение о конкурсном производстве было отменено.

Идэль Гумеров