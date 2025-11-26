В Новороссийске готовят выплаты пострадавшим в результате атаки БПЛА

Администрация Новороссийска продолжает поквартирный обход жилья, поврежденного в результате недавней атаки беспилотников. В городских районах формируют документы для назначения единовременной материальной выплаты пострадавшим. По словам главы города Андрея Кравченко, местные власти рассматривают различные варианты для оперативного проведения восстановительных работ.

В Центральном районе зафиксированы повреждения остекления в десяти квартирах десяти многоквартирных домов; управляющие компании согласовали замену окон. Во Восточном районе пострадали восемь частных домов, в одном из которых утрачено имущество первой необходимости.

В Южном районе комиссии продолжают обследование жилья по поступающим обращениям. Осмотрено 16 частных домов и 67 квартир.

В Новороссийском районе, в селе Гайдук, повреждения получили десять квартир и семь частных домов, а также здания спортивной школы «Факел» и городской поликлиники № 6.

Вячеслав Рыжков