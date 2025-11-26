Россия и Киргизия проводят в нацвалютах почти 97% расчетов

Россия и Киргизия проводят порядка 97% расчетов в национальных валютах, сообщил президент РФ Владимир Путин. Он озвучил эти данные во время переговоров с президентом Киргизии Садыром Жапаровым.

«Прорабатываем новые варианты организации взаимных расчетов»,— заявил господин Путин, не приведя подробностей (цитата по сайту Кремля).

Президент РФ также рассказал, что в Киргизии работает 1,7 тыс. предприятий с российским участием. Товарооборот России и Киргизии в прошлом году вырос до рекордных $4,1 млрд. По итогам переговоров президенты двух стран подписали совместное заявление об «углублении отношений союзничества и стратегического партнерства». Также к подписанию представлен комплекс соглашений, затрагивающих в том числе торгово-экономическую сферу.