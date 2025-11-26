Путин объявил о готовности крупного пакета соглашений с Киргизией

Москва и Бишкек готовы подписать обширный пакет документов, заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Киргизии Садыром Жапаровым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президенты Владимир Путин и Садыр Жапаров (справа)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президенты Владимир Путин и Садыр Жапаров (справа)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«К подписанию подготовлено программное совместное заявление об углублении отношений союзничества и стратегического партнерства, в котором обозначены основные задачи по дальнейшему укреплению российско-киргизского сотрудничества на самых разных направлениях», — отметил он (цитата по ТАСС).

Кроме того, к подписанию представлен комплекс межправительственных и межведомственных соглашений, охватывающих торгово-экономическую сферу, образование, миграционную политику и ряд других областей.

Владимир Путин прибыл в Киргизию с трехдневным государственным визитом. В его планах — участие в неформальном обеде лидеров ОДКБ, а также встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Последний раз российский лидер посещал Бишкек в октябре 2023 года. Там он участвовал в заседании Совета глав государств СНГ.