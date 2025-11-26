«Кубань Кредит» открывает кредитную линию на 200 млн руб. сельхозпредприятию «Маныч-Агро»

Финансирование направлено на поддержку текущей деятельности одного из крупнейших рисоводческих хозяйств Ростовской области.

Фото: ru.freepik.com

Банк «Кубань Кредит» и ООО «Маныч-Агро» заключили кредитное соглашение на сумму 200 млн руб. Кредитная линия оформлена сроком на 1 год с установлением льготной процентной ставки при поддержке Минсельхоза России.

Полученные средства будут направлены на финансирование текущей хозяйственной деятельности. В частности, на закупку горюче-смазочных материалов (ГСМ), удобрений и средств защиты растений (СЗР), приобретение посадочного материала, проведение ремонтных работ сельскохозяйственной техники, а также для уплаты взносов по договору агрострахования.

Финансирование позволит ООО «Маныч-Агро» обеспечить бесперебойность ключевых производственных процессов.

Поддержка агропромышленного комплекса – один из наших стратегических приоритетов, – комментирует заместитель председателя Правления Банка «Кубань Кредит» Елена Марущак. – Мы понимаем важность своевременного финансирования сельхозпроизводителей, особенно накануне сезонно-полевых работ. Предоставленный кредит позволит «Маныч-Агро» укрепить финансовые позиции и эффективно реализовать планы на сельскохозяйственный год.

