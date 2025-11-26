Ученые КубГАУ предложили обновлять виноградники за два сезона

В Краснодаре специалисты Кубанского государственного аграрного университета разработали метод, который позволит менять сортовой состав виноградников всего за два сезона. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на руководителя проекта, доцента кафедры виноградарства Вячеслава Черкунова.

В классической практике виноградарям приходится корчевать старые кусты, затем высаживать новые сорта и несколько лет ждать плодоношения. Господин Черкунов отметил, что новая технология устраняет эти этапы за счет перепрививки — метода, при котором старый куст получает новый сорт без удаления растения.

Система основана на использовании одноглазковых черенков и специального инструмента, позволяющего прививать материал с высокой точностью и без повреждений. Это ускоряет адаптацию и позволяет выводить сорта, устойчивые к климатическим стрессам — заморозкам, засухе и резким температурным перепадам.

В ближайшее время технология будет внедрена на селекционных участках КубГАУ. В вузе рассчитывают, что это ускорит появление новых высокоурожайных и стрессоустойчивых сортов в промышленном производстве и усилит позиции российской винодельческой отрасли.

Анна Гречко