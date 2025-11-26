Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На Кубани в работе находятся 13 единых документов территориального планирования

В Краснодарском крае продолжается обновление градостроительной документации. По данным регионального департамента архитектуры и градостроительства, которые приводят «Ведомости Юг», в работе находятся 13 проектов единых документов территориального планирования и градостроительного зонирования. Перечень населенных пунктов в ведомстве не уточняют, отмечая лишь, что органы местного самоуправления готовят в общей сложности 191 проект изменений в действующие документы.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ранее глава департамента Илья Поздняков сообщал, что до конца 2025 года власти региона намерены завершить масштабную актуализацию градостроительных документов для всех муниципалитетов, включая разработку новых генеральных планов и правил землепользования и застройки.

Вячеслав Рыжков

Новости компаний Все