WSJ: Трамп передумал поставлять Tomahawk Украине после разговора с Путиным

Российский президент Владимир Путин именно во время разговора в октябре смог убедить коллегу из США Дональда Трампа не поставлять ракеты Tomahawk Украине. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По информации издания, беседа 16 октября «убедила не поддерживать передачу Tomahawk Украине».

Ранее о том же сообщало агентство Bloomberg. Его источники утверждали, что президент США тогда «изменил восприятие украинского кризиса». Помощник президента РФ Юрий Ушаков после переговоров заявил, что Владимир Путин «повторил свой тезис о том, что "томагавки" не изменят ситуацию», зато «ущерб отношениям между нашими странами это все нанесет существенный».

Во время разговора в октябре Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о личной встрече. Она должна была состояться в Будапеште, но вскоре американский президент отказался от саммита. Западные СМИ утверждали, что причиной стали действия министра иностранных дел РФ Сергей Лаврова. В Кремле это опровергали.