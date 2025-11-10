Песков призвал не обращать внимание на слухи о «пропаже» Лаврова из инфополя

В Кремле призвали не обращать внимание на слухи о «пропаже» главы МИД РФ Сергея Лаврова из публичного пространства. Так пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ответил на просьбу прокомментировать соответствующие публикации СМИ. Он заверил, что господин Лавров продолжает «активно работать» на посту министра иностранных дел.

«Сергей Викторович продолжает работать, работать активно,— сказал господин Песков. — Эти все сообщения абсолютно ложны, не надо на них обращать внимание. Все нормально».

«Когда будут соответствующие публичные мероприятия, тогда вы увидите министра»,— добавил пресс-секретарь.

Ранее в публикации Financial Times (FT) высказывалось предположение, что президент России Владимир Путин изменил свое отношение к министру иностранных дел Сергею Лаврову после его сентябрьской встречи с госсекретарем США Марко Рубио. Новость подхватили и другие зарубежные СМИ. В материалах приводились разные аргументы, якобы подкрепляющие данные FT. Среди них — отсутствие господина Лаврова на заседании Совета безопасности РФ 5 октября и решение направить на саммит G20 заместителя главы администрации Кремля, а не господина Лаврова, который все последние годы возглавлял делегацию на саммитах «Группы двадцати». В МИД РФ назвали происходящее «элементом информационной войны, развязанной коллективным Западом».

Анастасия Домбицкая