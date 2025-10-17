Орбан анонсировал телефонный разговор с Путиным 17 октября

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что планирует провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным утром 17 октября.

«Подготовка к мирному саммиту США и России идет полным ходом»,— приводит слова Виктора Орбана Magyar Nemzet.

16 октября Владимир Путин созвонился с президентом США Дональдом Трампом. Стороны договорились о встрече в Будапеште. В тот же день Виктор Орбан по итогам беседы с господином Трампом сообщил о начале подготовки к саммиту России и США в венгерской столице.

«Есть много мест за пределами Европы, где можно было бы провести такие переговоры, но, кроме Будапешта, в Европе нет другого подобного места.— сказал господин Орбан.— Венгрия — единственная миролюбивая страна, которая открыто, громко и активно выступала за мир в течение последних трех лет».

Премьер Венгрии предположил, что Владимир Путин и Дональд Трамп могут провести встречу через неделю после переговоров глав дипломатических ведомств России и США. Господа Путин и Трамп еще не объявляли дату саммита.

