Путин заявил Трампу, что Tomahawk не изменят ситуацию на поле боя

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом подчеркнул, что поставки американских дальнобойных ракет Tomahawk на Украину не изменят ситуацию на поле боя. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Владимир Путин повторил свой тезис о том, что "томагавки" не изменят ситуацию на поле боя, но ущерб отношениям между нашими странами это все нанесет существенный»,— сказал господин Ушаков журналистам.

Разговор продолжался около двух с половиной часов по инициативе Москвы. Владимир Путин отметил, что российские вооруженные силы полностью владеют стратегической инициативой по всей линии фронта, поэтому поставки нового оружия Киеву с военной точки зрения бессмысленны, а политически опасны. По словам господина Ушакова, российский президент также предостерег американского коллегу, что такие действия приведут к эскалации конфликта и разрушат наметившиеся позитивные тенденции в российско-американских отношениях.

Президент США Дональд Трамп пообещал учитывать все доводы Владимира Путина в ходе предстоящей встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским, которая запланирована на 17 октября в Вашингтоне. Ранее господин Трамп заявил, что поставит Украине ракеты Tomahawk, если конфликт не будет урегулирован.