«Мы трансформировали роль юриста из “толкователя норм” в партнера бизнеса»

Руководитель юридического департамента ГК Dogma Михаил Чирухин занял второе место в категории «Строительство» рейтинга «ТОП-1000 российских менеджеров». Он прошел путь от преподавания на кафедре гражданско-правовых дисциплин Курганского университета до директора юридических служб крупнейших российских компаний. Три года он возглавляет департамент федерального девелопера Dogma, входящего в ТОП-3 российских застройщиков по объемам строительства. «Review. Ъ-Кубань» поговорил с Михаилом Чирухиным о том, почему он переехал в Краснодар из Москвы, новейших юридических практиках, внедряемых в работу компании, цифровизации процессов и амбициях компании по экспансии в регионы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГК Dogma Фото: пресс-служба ГК Dogma

— Михаил, как вы оцениваете попадание в рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров»? Какие достижения и качества могли быть отмечены экспертами?

— Прежде всего, я воспринимаю эту награду как признание экспертным сообществом вклада юридической команды Dogma в стремительный рост компании. За последние годы мы серьезно заявили о себе не только в родном Краснодарском крае, но и в Центральном федеральном округе, и попадание в рейтинг — дополнительное тому подтверждение. Я искренне горжусь тем, что команда с нашей родной Кубани удостоена такой награды.

Могу предположить, что не осталась незамеченной наша работа по интенсивному формированию земельного банка через сделки M&A — слияний и приобретений. В 2024 году мы расширили земельный банк компании на порядка 8 млн квадратных метров земли. Это достаточно редкий для девелоперского рынка результат. Всю эту практику мы создавали фактически с нуля и обошлись без внешних консультантов, что принесло не только скорость совершения сделок, но и существенную экономию в деньгах.

Что касается моих личных качеств, за которые меня удостоили столь высокой награды, то я полагаю, они находятся в тени командных достижений. Вероятно, я обладаю какой-то способностью вдохновлять коллег на крупные дела, принимать вызовы и не бояться риска поражений. А вообще, для меня достижение каких-то высот в рейтингах является второстепенным. Я уже 25 лет в профессии, и торжество права в каком-то конкретном кейсе меня радует гораздо больше, чем любая награда. Тем не менее, тот факт, что я ее удостоен — очень приятен.

— Как складывалась ваша карьера? Как вы пришли в Dogma?

— Я родился в городе Кургане, в семье учителей. Мой папа — заслуженный учитель Российской Федерации, кандидат исторических наук, лауреат Всероссийской премии имени Крупской, поэтому я пошел по его стопам. Учась на истфаке, я всерьез увлекался Наполеоном, писал научные статьи, которые занимали высокие места в конкурсах, но шел конец девяностых, поэтому, помимо увлечения, было решено приобрести какое-то ремесло. Так я поступил на юрфак и окончил его с интервалом в один год с истфаком. После этого я стал преподавать исполнительное производство, гражданский процесс и налоговое право на кафедре гражданско-правовых дисциплин. Чуть позже мы с партнерами учредили свою юридическую фирму. Мне тогда было 23 года. В 25 лет я принял присягу и получил статус адвоката, а в 2005 году переехал в Москву, где, в силу личных обстоятельств, сложил с себя адвокатский статус и довольно быстро возглавил юридическую службу компании «Технониколь». Это был очень интересный период.

Уже тогда я довольно часто прилетал в Краснодар и очень полюбил этот город, ведь до 25 лет я жил в очень суровом климате и мечтал, что когда-нибудь я буду жить на юге. И вот в 2009 году моя мечта осуществилась — меня пригласили возглавить юридическую службу компании «Тандер», где я и проработал до 2018 года. Когда Сергей Николаевич Галицкий избавился от бремени контрольного пакета акций, я решил не продолжать отношения с новой командой «Магнита» и вернулся в Москву. Там три года я возглавлял юридическую службу компании «ЭКО-культура» — крупнейшего производителя томатов в Европе. Теперь я досконально разбираюсь и в производстве, и в употреблении томатов.

Но Москва —энергетически не мой город. Поэтому я, завершив выполненные задачи, в 2021 году прибыл в Краснодар и год пребывал в sabbatical или творческом отпуске, пока в июле 2022 года рекрутеры Dogma как-то не нашли мой телефон. Я решил, что почему бы и нет. Это же не Москва, которая вытягивает всю энергию, на Кубани можно и поработать. И вот три года я уже с Dogma.

— А почему именно строительная сфера?

— Вы знаете, мой дед был прорабом, и он построил на Урале около 120 объектов промышленно-гражданского строительства. Когда я приезжал к нему в гости в деревню, то очень любил разбираться в проектах на миллиметровой бумаге. В школе я хотел стать архитектором, чертил, проектировал здания, изучал историю архитектуры, планирование городов. Так что стройка мне никогда не была чуждой. Даже в «Магните» у меня был отдел правового сопровождения строительной деятельности, поэтому Dogma для меня не какое-то новое направление. Я это люблю, и мне кажется, что миссия человека на земле — это изменять, трансформировать реальность. А кто, как не строители отдают этому все силы и меняют облик нашей планеты?

— В чем сегодня специфика вашей работы в компании?

— Юридический департамент компании Dogma сегодня — это не просто сопровождение полного цикла девелоперской деятельности. За три года мы трансформировали роль юриста в компании: от «толкователя норм» до полноценного партнера бизнеса. Там, где возникает «серая зона» — новое регулирование, нестандартные бизнес-модели, сложные земельные истории — первыми включаемся мы.

За последние годы мы обеспечили предсказуемость юридических процессов во всех проектах, создали систему, в которой скорость решений не конфликтует с качеством, сформировали юридическую архитектуру, позволяющую бизнесу ускоряться. Именно эта модель делает нас частью стратегического контура компании, а не обслуживающим подразделением.

Если говорить о структуре нашего департамента, то он состоит из нескольких функций и подразделений. Это отдел по работе с недвижимостью, поскольку мы — строительный бизнес и имеем дело с землей. Отдельно мы выделили новую практику — слияний и приобретений, о которой я говорил выше. Есть судебно-претензионный отдел, отдел по правовому сопровождению клиентской деятельности — то, что связано со взаимоотношениями с нашими дольщиками, покупателями квартир в жилых комплексах. Есть отдел уголовно-правовой практики, поскольку бывают случаи, когда мы выступаем имеем дело с экономическими преступлениями и для восстановления своего права привлекаем адвокатскую помощь.

Недавно учредили отдел по сопровождению проектной деятельности — это новый институт, открытый в этом году в качестве посредника между юридическим блоком и бизнесом. Таким образом, мы реализовали принцип «единого окна»: когда у бизнеса появляется какой-то вопрос в нашей плоскости, он обращается к юридическому партнеру, увеличивая скорость бизнес-процессов, в которых задействованы правовые департаменты.

— Dogma входит в тройку ведущих строительных компаний России по объему строительства. Как вы оцениваете ваш вклад в это достижение?

— Во-первых, как уже отмечалось, мы стали хедлайнерами пополнения земельного банка — базы, на которой разворачивается все строительство. Практика приобретения новых проектов их плавная интеграция в периметр компании была создана с нуля и стала одним из ключевых инструментов роста. Во-вторых, мы ускорили бизнес-процессы в разы. Внедрение типовых договоров, автоматизация процедуры их согласования стали одними из драйверов планомерного роста компании, залогом ее эффективного и безопасного развития. Благодаря внедрению масштабной автоматизации, мы процентов на 80 вообще исключили юристов из цепочки согласования.

Скорость бизнес-процессов — это то, что напрямую зависело от нас. Мы нацелены на проактивное управление изменениями. Именно этот подход стал одним из факторов, позволивших компании войти в тройку лидеров России.

— Расскажите о лучших практиках, которые вы внедрили.

— Мы создали уникальную внутреннюю экспертизу, которая позволяет осуществить полный цикл риск-менеджмента проектов, то есть — выявление рисков на ранней стадии. От презентационного этапа до завершения реализации. Стандарты скорости, обработки входящих запросов, внедрение цифровых процессов, которые кратно ускоряют работу юристов, а также метрики инструментов, позволяющих отслеживать скорость, качество и эффективность такой работы.

За счет внедрения партнерства с бизнесом, внедрения в компании практики проектных юристов, юридический департамент оказался интегрирован в структуру команды для стратегической правовой поддержки, а также выполнения более узких задач. Это позволило сделать юридическую функцию более универсальной, адаптированной под изменчивые бизнес-процессы растущего девелопера. Внедрённые практики сделали юридический департамент одним из ключевых элементов корпоративной устойчивости.

К достижением, которыми мы объективно можем гордиться, стоит отнести нашу работу по внедрению практики заключения договоров комплексного развития территорий (КРТ). Приобретая проект в Реутове, мы достаточно глубоко погрузились в данный процесс, что позволило нам получить экспертизу, которую мы реплицировали уже в Краснодарском крае и распространили на другие регионы. В ноябре давно Dogma стала компанией номер один в стране по объему строительство жилья именно в рамках КРТ. Я считаю, что вклад юристов в это достижение неоспорим, и мы в очередной раз выступили пионерами нового для компании формата работы.

— Как вы используете цифровизацию? Какой эффект это дает? Не боитесь, что вас со временем заменит искусственный интеллект?

— Мы используем цифровизацию как необходимый инструмент ускорения. У нас работает электронный документооборот, шаблонизация, автоматические формы договоров и аналитика рисков. Мы системно инвестируем в цифровизацию, постоянно приобретаем новые программные продукты. Например, у нас опробованы программы учета судебных дел, мы внимательно следим за любой языковой моделью искусственного интеллекта. У нас даже есть такая традиция, когда идем с заместителями на обед и после оживленно обсуждаем новинки в области ИИ.

Три месяца назад мы даже запустили коммерческий искусственный интеллект в качестве подспорья для договорного отдела. Кроме того, могу похвастаться нашим самописным искусственным интеллектом, который позволил нашему отделу секретариата расшифровывать аудиопротоколы в Zoom. Так что мы в этом плане передовые юристы. Это, в первую очередь, позволит снизить нагрузку, исключить человеческий фактор, наладить бизнес-процессы. А юристам всегда работа найдется, мы не переживаем, что нас заменят. Тем более, что уже чат GPT ввел ограничения на выдачу ответов по вопросам правового характера.

— Как вы формируете свои дальнейшие задачи в компании с учетом нового статуса?

— Я расцениваю свой новый статус как аванс доверия. В рамках новых задач руководством компании мне поручено руководить двумя важными комитетами: по работе с дебиторской задолженностью и по управлению рисками. Это повышает ответственность и расширяет область тех решений, на которые мы как юристы можем влиять стратегически.

Помимо этого, Dogma сейчас выстраивает новый корпоративный и организационный контур группы компаний, что вызывает необходимость юристам быть на передовом рубеже этого процесса. Мы всерьез и надолго вышли на новую для нас высоту и должны адаптироваться под то, как нас оценивают эксперты, банки, государство и общество.

Для развития компетенций я прошел курс повышения квалификации по программе «Блокчейн-юрист». Мне было интересно, о чем на своем языке разговаривает молодежь, и я решил восполнить этот пробел. Тема моей аттестационной работы — цифровые финансовые активы. Увидел в этом большие возможности для компании в плане использования цифровых финансовых активов как для взаимодействия с с нашими покупателями в качестве инструментов накопления первоначального взноса.

В новой технологической плоскости юристы выступают владельцами процесса: мы формируем модели, оцениваем риски, создаем нормативную базу и обеспечиваем соответствие требованиям регулятора. Это одно из ключевых стратегических направлений на ближайший год.

— В чем конкурентные преимущества Dogma как девелопера?

— Dogma сочетает в себе два свойства, которые редко уживаются — это высокая скорость и строгая внутренняя дисциплина. Добавьте сюда прозрачность, предсказуемость для партнеров, сильную HR-политику — и получите девелопера, который способен расти быстрее рынка и удерживать качество. Компания не боится новых территорий и новых форматов. У Dogma выраженная предпринимательская ДНК, именно она выводит нас в лидеры.

Огромное конкурентное преимущество — это вовлеченность собственника в управление компанией. Денис Сергеевич — драйвер Dogma, его энергия, способность вдохновлятьи продолжать движение там, где многие бы остановились, а также неустанное следование своей миссии — безусловно ключевой фактор успеха.

— Какие планы на ближайшее будущее у вашего департамента в частности и у компании в целом?

— Наша стратегия проста: быть тем элементом, который позволяет Dogma развиваться быстрее, масштабнее и безопаснее. В этой связи мы намерены внедрить новую корпоративную структуру и адаптировать под нее бизнес-процессы. За счет лидирования системой риск-менеджмента мы намерены сократить количество управленческих ошибок, которые порождают судебные и штрафные потери бизнеса.

Если говорить о более глобальных планах в масштабе девелопера, то мы хотим задать новые стандарты продукта, адаптированного под наших покупателей без снижения качества. Нам очень важно, как люди себя ощущают, проживая в наших комплексах. Поэтому мы, в числе прочего, участвуем в бизнесе управляющих компаний. Нам не безразлично, что люди о нас думают, после того как они получили ключи от квартиры. Мы развиваем институт соседских досуговых центров, создаём благоустроенную среду с парками, бульварами и фонтанами. В целом хотим, чтобы наш бренд прочно ассоциировался с высоким качеством вне зависимости от формата жилья — будь то «комфорт» или «бизнес».