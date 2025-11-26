Мэра Владимира Дмитрия Наумова отправили в отставку из-за утраты доверия

Совет народных депутатов Владимира снял с поста главы города Дмитрия Наумова. Его отправили в отставку по требованию прокуратуры региона из-за утраты доверия.

«По результатам рассмотрения внесенного прокурором области (Иваном Грибовым.— “Ъ”) в Совет народных депутатов города Владимира представления полномочия главы города прекращены досрочно»,—уточнили в пресс-службе ведомства.

Ранее прокурор Владимирской области потребовала лишить Дмитрия Наумова должностных полномочий. Прокуратура установила, что в 2024 году мэр Владимира предоставил губернатору области справку о доходах, расходах и имуществе с неверными данными. Господин Наумов занизил стоимость приобретенной недвижимости в 2023 году более чем на 9 млн руб. Он также не уведомил о конфликте интересов, возникшем в процессе назначения руководства подведомственных организаций.

