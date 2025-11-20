Прокуратура потребовала отставки мэра Владимира Дмитрия Наумова

Прокурор Владимирской области Иван Грибов направил в городской Совет народных депутатов представление с просьбой лишить должностных полномочий мэра Дмитрия Наумова. Отставку требуют в связи с утратой доверия, сообщила пресс-служба ведомства.

В 2024 году мэр Владимира Дмитрий Наумов предоставил губернатору области справку о доходах, расходах и имуществе. При проверке выяснилось, что господин Наумов намеренно занизил стоимость недвижимости, которую приобрел в 2023 году. Сумма отличалась от указанной ранее более чем на 9 млн руб. Глава города также не уведомил Совет народных депутатов Владимира о конфликте интересов, который возник в процессе назначения руководства подведомственных организаций.

Комиссия городского совета по противодействию коррупции поддержала представление прокурора. «В ближайшее время все материалы будут направлены в Совет народных депутатов города, который с учетом мнения высшего должностного лица субъекта примет по существу вопроса окончательное решение», — сообщили в прокуратуре.