Главу Владимира ждет централ

В суд направлено уголовное дело в отношении главы города Владимира Дмитрия Наумова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, чиновник получил взятку от организаторов незаконного похоронного бизнеса.

Мэр Владимира Дмитрий Наумов

Фото: Официальная страница Александра Авдеева в Telegram Мэр Владимира Дмитрий Наумов

Фото: Официальная страница Александра Авдеева в Telegram

Следственными органами СКР по Владимирской области завершено расследование уголовного дела в отношении главы города Владимира Дмитрия Наумова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере) УК.

Следствием установлено, что в ноябре 2023 года к господину Наумову обратились двое жителей Московской области. Фигурант вступил с ними в сговор, пообещав оказать содействие в их незаконной похоронной деятельности, осуществляемой во Владимире.

Он содействовал назначению на руководящие должности в МУП «Специализированный комбинат ритуальных услуг», а также МКУ «Центр управления городскими дорогами» участников организованной преступной группы, а также изданию нормативного акта о погребении и похоронном деле, которым фактически ограничивались права других предпринимателей в сфере ритуального бизнеса.

За это господин Наумов, по версии следствия, с октября 2024 по март 2025 года получил тремя частями взятку от заместителя директора Центра управления городскими дорогами в сумме не менее 1,1 млн руб. Причем деньги ему приносили прямо на работу, передавая в здании горадминистрации или возле него.

По ходатайству следователя СКР по делу наложен арест на изъятые в ходе обысков 1,3 млн руб., а также автомобиль стоимостью около 4,3 млн руб., оформленный на супругу фигуранта.

Уголовное дело было возбуждено на основании материалов регионального УФСБ, а также доказательств, полученных следователями СКР при расследовании мошенничества в сфере ритуального бизнеса.

Само уголовное дело по существу рассмотрит Октябрьский райсуд Владимира. При этом следствие продолжает устанавливать другие коррупционные правонарушения фигуранта.

Николай Сергеев