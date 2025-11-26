Генсек НАТО допустил завершение конфликта на Украине до конца года

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что «все молятся о скорейшем окончании» военного конфликта на Украине. Он допустил, что кризис удастся урегулировать до конца 2025 года. При этом господин Рютте уверен, что Россия продолжит представлять угрозу для Европы.

В интервью журналу El Pais генсека НАТО спросили, может ли конфликт завершится в этом году. «Конечно... Я хочу сделать все возможное, чтобы помочь воплотить в жизнь видение президента Трампа. Я его полностью разделяю: эта бойня должна прекратиться»,— ответил Марк Рютте.

Генсек НАТО уточнил, что сроки окончания военных действий «сложно предсказать», но он «искренне надеется, что мир скоро наступит». При этом господин Рютте считает, что Россия «еще долго будет представлять собой долгосрочную угрозу». «Именно поэтому мы должны тратить гораздо больше на нашу оборону. Мирный план не меняет оценки России как долгосрочной угрозы для Европы»,— добавил он.

На прошлой неделе СМИ сообщили о разработанном США плане по урегулированию конфликта на Украине. Официально Белый дом не разглашает его содержание, но президент США Дональд Трамп упомянул, что в плане 22 пункта. Он отметил, что дедлайна для завершения конфликта нет. Помощник президента России Юрий Ушаков сказал, что с российской стороной этот план пока не обсуждали.

Что известно о подготовке мирного плана США — в материале «Ъ».