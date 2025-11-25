Депутатский бизнес ушел в казну

Краснодарский краевой суд отказал экс-депутату Госдумы Юрию Напсо и его доверенным лицам, которые оспаривали решение об обращении в пользу государства топливных предприятий НТК, «Кубаньойл» и «Сочипетрол», а также объектов недвижимости в Сочи. Суд согласился с доводами Генпрокуратуры о том, что господин Напсо, нарушая запрет на коммерческую деятельность, лично руководил бизнесом.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

В Краснодаре коллегия по гражданским делам краевого суда отказала в удовлетворении апелляционной жалобы экс-депутата Госдумы от ЛДПР Юрия Напсо, его бывшей жены Вероники Иванчиковой и еще тринадцати ответчиков, к которым предъявлены требования Генпрокуратуры в связи с нарушением антикоррупционных норм. По данным объединенной пресс-службы судов края, в казну изымаются активы общей стоимостью 1,4 млрд руб., в том числе 100% долей ООО «Национальная топливная компания» (НТК), «Кубаньойл» и «Сочипетрол»; 55 зданий общей площадью 6,5 тыс. кв. м (магазины, АЗС); 9 участков площадью 1,5 га в Сочи.

Юрий Напсо избирался депутатом Государственной думы ФС РФ пятого, шестого и седьмого созывов от партии ЛДПР. Последняя парламентская должность господина Напсо — первый заместитель председателя комитета по государственному строительству и законодательству. В апреле 2025 года полномочия депутата были досрочно прекращены по причине его длительного отсутствия на пленарных заседаниях. Юрий Напсо утверждает, что проходит длительное лечение и не может вернуться в Россию по состоянию здоровья.

Решение об обращении в пользу РФ имущества Юрия Напсо и аффилированных с ним лиц было вынесено в октябре 2024 года Центральным районным судом Сочи.

Генеральная прокуратура в своем иске привела данные о том, что Юрий Напсо, будучи депутатом Госдумы, не устранился от владения коммерческими структурами.

После занятия государственной должности Юрий Напсо переоформил принадлежащие ему доли в уставных капиталах организаций и зарегистрировал право собственности на объекты недвижимости на своих родственников и подконтрольных лиц, в том числе на помощников депутата, говорится в решении суда. При этом депутат открыто позиционировал себя в качестве собственника коммерческих организаций и руководил их работой, что подтвердили свидетели. Помимо этого, Юрий Напсо активно использовал свое служебное положение для оказания влияния на органы власти в целях принятия ими решений в пользу его коммерческих структур.

Представители Юрия Напсо не признали требования прокуратуры и настаивали на том, что часть спорного имущества принадлежала бывшей жене депутата Веронике Иванчиковой, которая не является субъектом антикоррупционного контроля. По мнению ответчиков, доводы надзорного ведомства не подтверждены документально, кроме того, по мнению Юрия Напсо, пропущен срок давности обращения в суд.

Несколько недель назад Никулинский райсуд Москвы принял решение о выселении Юрия Напсо и его семьи из служебной квартиры, предоставленной Госдумой. Экс-депутат сообщил журналистам, что его семья вынуждена жить в лодочном ангаре в Сочи.

В сентябре текущего года в отношении Юрия Напсо было возбуждено уголовное дело об изнасиловании.

Анна Перова, Краснодар