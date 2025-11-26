CNN: Украина отклонила три важных для России условия мирного плана США

При обсуждении предложенного США плана мирного урегулирования на Украине переговорщики от Киева и Вашингтона пришли к консенсусу по многим вопросам. Однако несколько ключевых пунктов документа, особенно важных для Москвы, украинская сторона не согласовала. Об этом сообщает CNN со ссылкой на украинский источник.

По словам собеседника канала, Украина отвергла территориальные предложения — передать России контроль над Донбассом, в том числе в качестве демилитаризованной зоны. Об исключении этого пункта также писало издание Politico. Также в Киеве не согласны с пунктом о сокращении численности армии до 600 тыс. человек (это также подтверждает ABC). Источник утверждает, что на переговорах обсуждалось «новое, большее число», но украинскую сторону все равно не устраивает пункт о предельной численности ВСУ.

Третий отвергнутый пункт плана — отказ от вступления в НАТО, заявил источник CNN. Он пояснил позицию Киева: такая уступка создаст «плохой прецедент» влияния России на альянс, «членом которого она даже не является».

СМИ писали, что в понедельник и во вторник в ОАЭ проходили переговоры делегаций США и России. В Кремле информацию предпочли не комментировать. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Вашингтон пока не передал Москве официальный документ по урегулированию, поэтому обсуждать попавшие в СМИ детали преждевременно. Он добавил, что «целый ряд вопросов там требует прояснения».

По данным Bloomberg, из плана также исключили пункт об использовании замороженных российских активов. В польском Минобороны заявляли, что исчез и пункт о размещении европейских истребителей в Польше.