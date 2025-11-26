Песчанокопский предприниматель обработал пшеницу просроченным пестицидом

В Ростовской области выявлено использование предпринимателем пестицида с истекшим сроком регистрации при обработке озимой пшеницы. Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия обнаружило нарушение в ходе мониторинга данных в ФГИС «Сатурн». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации пресс-службы, индивидуальный предприниматель из Песчанокопского района в апреле 2025 года провел обработку мягкой озимой пшеницы препаратом «Оцелот Плюс». Однако согласно каталогу пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к использованию в России, регистрация данного средства завершилась в марте 2025 года.

За нарушение регламента использования пестицида предпринимателю объявили предостережение о недопустимости несоблюдения обязательных требований. Ему предложили принять меры по устранению выявленных нарушений.

Валентина Любашенко