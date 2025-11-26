Н Дону задержали скрывавшегося с 2013 года наркоторговца

Жителя Ростовской области, скрывавшегося от правосудия более 12 лет после осуждения за незаконный оборот наркотиков, правоохранители задержали в с. Самбек Неклиновского района. Об этом сообщила пресс-служба ГУФСИН по Ростовской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации следствия, 22 апреля 2013 года обвиняемый был признан виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 228.1, ч. 1 ст. 228 УК РФ, ч. 2 ст. 69 УК РФ (незаконный оборот наркотических средств). Суд приговорил его к четырем годам и двум месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

«Будучи надлежащим образом уведомленным о дате, месте и времени провозглашения приговора, гражданин в судебное заседание не явился, данные о месте нахождения суду не предоставил», — пояснили в ведомстве.

После исчезновения подсудимого объявили в федеральный розыск. В настоящее время арестованный находится в следственном изоляторе. Теперь свой срок он отбудет в колонии строгого режима.

Валентина Любашенко